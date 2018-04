Napoli passa fácil pelo lanterna e segue sonhando com título

O Napoli se recuperou da surpreendente derrota para a Udinese na última rodada e voltou a vencer neste domingo. Diante do lanterna Verona em casa, e sem o artilheiro Higuaín, a equipe não teve qualquer trabalho para fazer 3 a 0 e continuar sonhando com o título do Campeonato Italiano.

O triunfo levou o Napoli a 70 pontos, seis atrás da Juventus, a seis rodadas para o fim da competição. No sábado que vem, os napolitanos terão a dura missão de encarar a Inter em Milão. O Verona, por sua vez, vive situação desesperadora na última colocação, com somente 22 pontos. No próximo domingo, pegará a Udinese fora de casa.

Apesar do placar, o Napoli demorou para embalar neste domingo e só abriu o placar aos 32 minutos. Após cruzamento da esquerda, Callejón bateu firme, Gollini deu rebote e Gabbiadini apareceu para tocar de cabeça para a rede.

Ainda no primeiro tempo, nos acréscimos, Callejón recebeu de frente para o gol e foi derrubado por Souprayen, que foi expulso. Insigne bateu o pênalti e marcou o segundo. Com um a mais, o Napoli administrou a vantagem na etapa final e selou o resultado com Callejón, que ficou sem goleiro para marcar após ótimo passe de El Kaddouri.

OUTROS RESULTADOS

Ainda neste domingo, a Fiorentina perdeu mais uma e ficou mais distante da briga pela Liga dos Campeões da próxima temporada. Com gols de Pucciarelli e Zelinski, o Empoli venceu por 2 a 0, em casa, e se afastou de vez da briga contra o rebaixamento.

O triunfo levou o time da casa a 39 pontos, na 12.ª colocação, deixando-o sem grandes pretensões para as últimas rodadas. Já a Fiorentina parou nos 56 pontos na quinta colocação, agora a sete da Roma, terceira colocada, que hoje estaria no principal torneio de clubes europeu.

A Sampdoria também conseguiu importante vitória para se afastar do rebaixamento neste domingo ao fazer 2 a 0 sobre a Udinese, que segue ameaçada. Já o Torino recebeu a Atalanta, fez 2 a 1 e se manteve no meio da tabela.