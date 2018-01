Napoli perde para o Bologna e deixa ponta do Italiano com a Inter

Durou muito pouco a liderança do Napoli no Campeonato Italiano. Depois de assumir a ponta na última rodada com uma vitória sobre a Inter de Milão, a equipe a perdeu neste domingo, ao cair de forma surpreendente diante do Bologna por 3 a 2, fora de casa. Com isso, a líder novamente é a Inter.

O resultado deixou o Napoli com 31 pontos, dois atrás do time milanês, na segunda colocação. Na próxima rodada, a equipe ainda terá a difícil tarefa de enfrentar a Roma, em casa. Já o Bologna deixou a zona de rebaixamento chegou aos 16 pontos, em 15.º, e pega o Genoa no sábado que vem.

A vitória do Bologna começou a ser construída aos 14 minutos do primeiro tempo, com o gol de Destro. O gol não mudou o panorama da partida, os donos da casa continuaram em cima e chegaram ao segundo pouco tempo depois. Aos 20, Rossettini aproveitou escanteio da esquerda, subiu mais que a zaga e cabeceou firme para a rede.

No segundo tempo, o Napoli tentou reagir e chegou perto com Allan, aos três minutos. Mas o dia era mesmo do Bologna, que marcou o terceiro, novamente com Destro. Aos 14, Hamsik tentou desarmar o adversário, mas acabou dando um presente para o atacante do Bologna, que bateu meio mascado. Reina aceitou e a bola morreu na rede.

Destro ainda perderia chance inacreditável antes do Bologna tirar o pé e passar a administrar o resultado. O Napoli aproveitou e ameaçou a vitória. Aos 41 minutos, Higuaín aproveitou cruzamento da esquerda e desviou para marcar. Mais três minutos, e o próprio argentino marcou belo gol, após cortar o zagueiro e bater da entrada da área. Mas parou por aí.