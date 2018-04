Napoli recupera pontos e reassume 2º lugar no Italiano O Napoli conseguiu, nesta quinta-feira, uma vitória nos tribunais e reassumiu o segundo lugar do Campeonato Italiano. No julgamento do recurso feito pelo clube, no Tribunal de Justiça da Federação Italiana de Futebol (FIGC), os dois pontos inicialmente retirados por causa da participação de jogadores em um caso de manipulação de resultado em 2010 foram recuperados. Assim, o time napolitano sobe para 42 - mesma pontuação da Lazio, mas com melhor saldo de gols - e fica a apenas três da líder e atual campeã Juventus.