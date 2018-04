Napoli segura empate em Moscou e avança às quartas da Liga Europa

O Napoli segurou um empate por 0 a 0 com o Dínamo Moscou, nesta quinta-feira, na Rússia, e garantiu classificação às quartas de final da Liga Europa. O time italiano avançou na competição por ter vencido o duelo de ida das oitavas de final por 3 a 1, com três gols de Higuaín, na semana passada.

Esse foi o primeiro jogo encerrado nesta quinta entre oito previstos para o dia que definirá os oito classificados à próxima fase. O próximo rival do Napoli será conhecido nesta sexta-feira em sorteio na sede da Uefa, em Nyon, na Suíça.

O triunfo da equipe napolitana também fez o time encerrar um jejum de 26 anos sem avançar às quartas de final de uma competição europeia. Rafa Benitez, técnico do time italiano, também está lutando para se tornar o segundo homem depois de Giovanni Trapattoni a ganhar três troféus da Liga Europa, após as conquistas de 2004, com o Valencia, e 2013, com o Chelsea.

No duelo desta quinta, o Dínamo de Moscou chegou a marcar por duas vezes no primeiro tempo, mas nas duas jogadas foi assinalado impedimento de forma correta pela arbitragem. O zagueiro Samba, de cabeça, e Kokorin, este claramente adiantado, marcaram os gols anulados.

Com boa vantagem conquistada no jogo de ida do mata-mata, o Napoli jogou na base do contra-ataque no segundo tempo e quase chegou a marcar por uma vez com Higuaín, enquanto o time russo sofria para criar chances reais de gol. Assim, a equipe visitante conquistou a sua vaga nas quartas de final com tranquilidade.