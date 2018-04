Napoli vence Cagliari com gol nos acréscimos no Italiano

Com o triunfo na partida, válida pela 33ª rodada do Campeonato Italiano, o Napoli chegou aos 66 pontos, a oito da líder Juventus e com uma vantagem de sete para o terceiro colocado Milan. As duas equipes vão se enfrentar ainda neste domingo. Já o Cagliari é o 10º colocado, com 42 pontos.

Neste domingo, o Cagliari abriu o placar da partida aos 18 minutos do primeiro tempo, com o gol feito por Ibarbo. O Napoli conseguiu a virada na etapa final, com gols de Astori, contra, aos três, e Cavani, artilheiro do Campeonato Italiano com 23, aos 29 minutos. Cabrera, aos 26, empatou para o Caglari, mas Insigne, aos 49 minutos, definiu o triunfo napolitano.

A Fiorentina venceu o Torino por 4 a 3, em casa, e permanece na quarta colocação, com 58 pontos, na luta por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. A equipe de Florença abriu 2 a 0, com gols de Cuadrado, Aquilani e Ljajic, mas cedeu o empate ao time de Turim, que marcou com Barreto, Santana e Cerci. Romulo, aos 41 minutos da etapa final, definiu o triunfo da Fiorentina.

Na luta por uma vaga na Liga Europa a Roma empatou por 1 a 1 com o Pescara, em casa. O time visitante abriu o placar com Pracari, aos 14 minutos do primeiro tempo, e Destro empatou aos seis da etapa final. Assim, a Roma ocupa o sexto lugar no Campeonato Italiano, com 52 pontos.

Também este domingo, o Chievo Verona venceu o Siena por 1 a 0, fora de casa. Já Catania e Palermo empataram por 1 a 1, mesmo placar do jogo entre Bologna e Sampdoria.