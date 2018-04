Napoli vence com gol do argentino Denis e é quarto no Italiano

Denis, que entrou em campo logo nos primeiros minutos do jogo quando substituiu seu compatriota Ezequiel Lavezzi, que se contundiu, marcou o único gol da partida disputada no estádio San Paolo com uma cabeçada forte aos 26 minutos do segundo tempo.

O atacante argentino completou já de dentro da área um cruzamento pela direita, antecipando-se a um zagueiro e ao goleiro da Sampdoria.

Desta maneira, o Napoli chega ao quarto posto do Italiano, com 33 pontos, mesmo número da Juventus, terceira colocada, que fica à frente pelo saldo de gols e que ainda neste domingo recebe em casa o Milan, que está na segunda posição com 34 pontos.

Na liderança tranquila do campeonato está a Inter de Milão, que no sábado bateu em casa o Siena por 4 x 3 e chegou aos 45 pontos.

No quinto posto está a Roma, com 32 pontos, que no sábado venceu por 1 x 0 o Chievo de Verona.

Em outra partida deste domingo, a Fiorentina --sexta colocada com três pontos a menos que o Napoli-- contou com a ajuda de outro artilheiro argentino que entrou no decorrer da partida para vencer o Bari por 2 x 1. Jose Ignacio Castillo marcou o gol da vitória antes de ser expulso de campo.

O Palermo também tem 30 pontos, como a Fiorentina, depois de derrotar em casa a Atalanta por 1 x 0 com gol marcado de pênalti pelo atacante uruguaio Edison Cavani.

No norte da Itália, Udinese e Lazio empataram em 1 x 1, enquanto Cagliari venceu o Bologna por 1 x 0. o Genoa derrotou por 2 x 0 o Catania, enquanto o Livorno se impôs, em casa, sobre o Parma por 2 x 1.

(Reportagem de Mark Meadows)