Napoli bate Carpi e mantém vantagem sobre a Juventus

A disputa entre Napoli e Juventus pela liderança do Campeonato Italiano segue acirrada e com pequena vantagem do time de Nápoles. Neste domingo, as duas equipes triunfaram pela 24ª rodada da competição, o que manteve o Napoli na liderança com 56 pontos e dois a mais do que o time de Turim.

A vitória mais apertada foi do Napoli, que bateu o 18º colocado Carpi, com 19 pontos, por 1 a 0, em casa. O único gol da partida foi marcado na etapa final, quando o Carpi já estava com dez jogadores - Raffaele Bianco foi expulso. E quem marcou, claro, foi o argentino Gonzalo Higuain, que converteu cobrança de pênalti aos 24 minutos. O atacante é o artilheiro disparado do torneio com 24 gols.

Já a Juventus bateu o vice-lanterna Frosinone por 2 a 0, fora de casa. O time teve dificuldades para superar o goleiro Nicola Leali, cedido por empréstimo exatamente pela equipe de Turim, e só anotou os seus gols na etapa final. E eles foram marcados por Cuadrado, aos 29, e Dybala, aos 46 minutos.

Também neste domingo, o Milan empatou por 1 a 1 com a Udinese em casa. Os gols da partida foram marcados por Pablo Armero, para a equipe visitante, a 14ª colocada do Italiano, e M'Baye Niang, para o Milan, que está em sexto lugar no torneio, com 40 pontos.

Com um gol contra de Bruno Peres, o Chiebvo Verona (décimo) venceu o Torino (12º) por 2 a 1, fora de casa. Já Sassuolo (sétimo) e Palermo (15º) empataram neste domingo por 2 a 2.