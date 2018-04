Napoli vence e assume a quarta colocação no Italiano

O argentino Germán Denis foi o autor do gol da vitória do Napoli, aos 26 minutos do segundo tempo. Com a derrota, a Sampdoria ficou na 12.ª colocação, com 26 pontos.

E, se o Napoli ganhou, a Fiorentina deu mais um passo neste domingo para se aproximar do G-4 da tabela. A equipe superou o Bari por 2 a 1, em casa, e chegou aos 30 pontos, na sexta colocação, deixando o seu adversário no 10.º posto, com 27.

Logo atrás da Fiorentina, mas com os mesmos 30 pontos, ficou o Palermo, que neste domingo superou a Atalanta por 1 a 0, em casa, e assumiu a sétima colocação. Já a Atalanta, que havia demitido o técnico Antonio Conte na rodada passada, segue na penúltima posição, com 13.

Já o Parma, que lutava para se aproximar das quatro primeiras posições, acabou sendo derrotado pelo Livorno, por 2 a 1, fora de casa, e estacionou nos 28 pontos, na oitava colocação. O Livorno é apenas o 14.º, com 21.

Na zona da tabela em que as equipes lutam para se distanciar da zona do rebaixamento, a Lazio empatou por 1 a 1 com a Udinese, no campo do adversário, e ficou na 15.ª colocação, com 20 pontos, um à frente justamente da Udinese, a 16.ª.

Para a Udinese, o resultado só não foi tão ruim porque o Bologna, que também briga para se afastar do rebaixamento, perdeu para o Cagliari, em casa, por 1 a 0, e ficou na 17.ª posição, com 16 pontos. O Cagliari, por sua vez, subiu ao nono posto, com 27 pontos.

Em outro confronto disputado neste domingo na competição, o Genoa venceu o Catania por 2 a 0, em casa, e ficou na 11.ª posição, com 27 pontos. Já o seu adversário segue na zona do rebaixamento, com 15, na 18.ª colocação.

Fechando a rodada, o Juventus receberá o Milan, em Turim, no grande clássico do torneio neste final de semana. Até a realização do duelo, o time de Milão é vice-líder, com 34 pontos, enquanto o rival é o terceiro colocado, com 33.