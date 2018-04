Napoli vence e fica a três pontos da líder Juventus

A Juventus permanece na primeira colocação do Campeonato Italiano, com 49 pontos. O Napoli chegou aos 46 pontos após a vitória deste sábado, enquanto a Lazio, que perdeu para o Chievo Verona no sábado, está em terceiro lugar, com 43 pontos. Já o Parma, com 31 pontos, ocupa a 10ª colocação.

Neste domingo, o Napoli abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo, com Hamsik, que completou com um carrinho um passe de Dzemaili. O Parma conseguiu empatar a partida aos 28 minutos da etapa final numa jogada em que contou com a sorte. Sansone finalizou, a bola desviou em Campagnaro e atrapalhou o goleiro De Sanctis, que não conseguiu fazer a defesa.

O Napoli, porém, reagiu imediatamente e definiu a sua vitória aos 39 minutos com Cavani, que driblou o goleiro Mirante e tocou para as redes. O uruguaio é o artilheiro do Campeonato Italiano, com 18 gols.

Também neste domingo, o Milan venceu a Atalanta por 1 a 0, com gol de El Shaarawy, vice-artilheiro do torneio, com 15 gols. Assim, a equipe chegou aos 37 pontos, na quinta colocação no Campeonato Italiano.

A Sampdoria goleou o Pescara por 6 a 0, em casa, com quatro gols de Icardi. Com gol do brasileiro Thiago Ribeiro, o Cagliari empatou com o Palermo por 1 a 1 em casa. Na luta por uma vaga na próxima Liga Europa, a Udinese venceu o Siena por 1 a 0, com gol de Muriel, enquanto o Catania bateu a Fiorentina por 2 a 1, ambos em casa.