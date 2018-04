Napoli vence fora e mantém boa campanha no Italiano O Napoli confirmou a boa campanha no Campeonato Italiano neste domingo, ao vencer o Livorno por 2 a 0, no Estádio Armando Picchi, casa do rival. Com o resultado, o clube chegou a 37 pontos e consolidou-se em quarto lugar no Campeonato Italiano, a apenas um ponto da Roma, e em boas condições de conquistar uma vaga na Liga dos Campeões de 2010/11.