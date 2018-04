Napoli vence Livorno e consolida posição; Palermo é 5o na Itália

Christian Maggio marcou perto do intervalo com um voleio de pé direito para o Napoli, que tenta ir à Liga dos Campeões e contou com o erro de Cristiano Lucarelli em cobrança de pênalti no segundo tempo para o Livorno.

Luca Cigarini selou o placar para o Napoli com um gol de falta nos acréscimos, quando o time da casa tinha o meia Davide Marchini debaixo das traves depois de Alfonso De Lucia ser expulso por tocar a bola com a mão fora da área.

O Napoli tem 37 pontos em 21 jogos, nove a menos que a líder Inter de Milão, que mais tarde enfrenta o segundo colocado Milan.

O Palermo prevaleceu graças aos dois gols no primeiro tempo de Abel Hernandez, um uruguaio de 19 anos, e ao tento acrobático de Igor Budan com meia hora de jogo.

A vitória dos sicilianos significa que a Juventus cai para sexto lugar depois de perder em casa para a Roma por 2 a 1 no sábado. O técnico Ciro Ferrara corre risco de ser demitido.

A surpreendente decisão do técnico da Sampdoria, Luigi Del Neri, de sacar o atacante Antonio Cassano pareceu valer a pena, já que a equipe virou sobre a Udinese e venceu por 3 a 2.

A dona da casa Udinese, agora apenas um ponto acima da zona de rebaixamento, não teve marcado um pênalti a seu favor no fim da partida.

A Lazio ganhou um ponto no empate por 1 a 1 com o Chievo Verona.