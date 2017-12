Napoli vence Sampdoria e sustenta a liderança do Campeonato Italiano

O Napoli conseguiu sustentar a liderança do Campeonato Italiano antes mesmo do fim da 21ª rodada. Neste domingo, fora de casa, o time de Nápoles derrotou a Sampdoria por 4 a 2, colocando pressão sobre a Juventus, que vai jogar no complemento da rodada, ainda neste domingo, diante da Roma.

A vitória deste domingo levou o Napoli aos 47 pontos, com cinco de vantagem para o time de Turim. Já a Sampdoria está apenas na 17ª colocação, com 23 pontos e cinco a mais do que o Carpi, o primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Mesmo atuando como visitante, o Napoli abriu 2 a 0 com apenas 18 minutos de jogo, com os gols marcados por Gonzalo Higuaín, artilheiro do Italiano com 21 gols, e Lorenzo Insigne. A Sampdoria ainda diminuiu antes do intervalo com Joaquin Correa, aos 45.

Na etapa final, Marek Hamsik fez 3 a 1 para o Napoli aos 15, mas Eder fez o seu 12º gol neste Italiano aos 28. Porém, aos 34, Dries Mertens definiu o placar final de 4 a 2 para o líder da competição.

A Inter de Milão ainda sonha com o título, mas voltou a tropeçar no Italiano ao só empatar neste domingo com o Carpi por 1 a 1, em casa. O time ainda abriu o placar aos 39 minutos do primeiro tempo com o gol de Rodrigo Palacio, mas acabou cedendo a igualdade aos 48 da etapa inicial, quando Kevin Lasagna igualou o placar. Assim, a Inter está em quarto lugar, com 41 pontos, a seis do Napoli.

Com dois gols de Antonio Candreva, a Lazio (nona colocada) bateu o Chievo Verona (décimo) por 4 a 1. Também neste domingo, o Palermo (14º) goleou a Udinese (15ª) por 4 a 1, Verona (20º) e Genoa (16º) empataram por 1 a 1, enquanto o Bologna (12º) superou o Sassuolo (sétimo), fora de casa, por 2 a 0.