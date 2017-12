Narciso a meio caminho do milagre Narciso está confiante. Ele voltou sexta-feira à noite de Curitiba, após passar por uma nova reavaliação no Hospital de Clínicas daquela cidade - onde se submeteu a transplante de medula óssea há 15 meses. Amanhã ele se apresenta ao fisioterapeuta do Santos, Luiz Alberto Rosan, no Centro de Treinamentos Rei Pelé, para iniciar o programa de recuperação física, a fim de que possa conseguir o que para muitos seria um milagre: retornar aos gramados. Leia mais no Jornal da Tarde