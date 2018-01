Narciso ainda crê na volta ao futebol A opinião é unânime entre jogadores e a comissão técnica do Santos. Dificilmente Narciso voltará a jogar futebol como profissional. Há três anos e dois meses sem treinar, o volante ainda se recupera de uma leucemia que o obrigou a submeter-se a um transplante de medula. Mas sua simples presença no grupo que está realizando a pré-temporada em Jarinu se tornou um símbolo de esforço e superação. Segundo o técnico Leão, que insistiu para que Narciso viajasse com a delegação, o momento não é de pensar no atleta, mas sim na recuperação do homem. No entanto, o sonho de retornar aos gramados não saiu definitivamente da cabeça de Narciso. Nesta terça-feira, ele participou normalmente de um circuito de resistência realizado em um campo de golfe nas proximidades da concentração do Santos. Embora tenha concluído o exercício quase 20 minutos depois que a maioria do grupo, não demonstrou abatimento. Jogador mais velho do elenco, com 29 anos, Narciso preferiu falar das brincadeiras de companheiros como Diego e Robinho, que o apelidaram de vovô. "São dois meninos de ouro. Ajudaram o Santos em um momento muito importante, tirando o time da fila. Mas agora é o momento de pensar no meu futuro". Agência Estado - O excesso de medicação atrapalha o seu processo de retorno aos treinos? Narciso - Sinceramente não. Ainda tenho que respeitar horários, mas minha esperança é poder se enquadrar o mais rápido possível no esquema do Leão. Enquanto houver uma esperança de voltar a jogar, por menor que seja, estarei lutando. Para mim, essa pré-temporada é apenas o começo. AE - Qual o sentimento que fica depois de tudo o que aconteceu na sua vida? Narciso - Que tenho que correr atrás do ideal traçado. Faz três anos e dois meses que não jogo futebol, mas tento fazer tudo o que posso, tudo que está ao meu alcance. AE - Como avalia a possibilidade de participar da pré-temporada com os demais jogadores? Narciso - É um trabalho muito gostoso. Só o fato de mudar um pouco minha rotina já me deixa feliz. Estou me alimentando bem, nos horários determinados. E descansando bastante. No momento, minha maior preocupação é ganhar massa muscular. Quem me viu há alguns meses e me vê agora, garante que estou mais encorpado. AE - E qual a sua próxima meta? Narciso - A próxima inclui todos os fatores que estejam ligados ao meu retorno aos gramados. É claro que estou consciente de que as chances de isso acontecer não são de 100%. Como já disse, a dificuldade maior é ganhar massa muscular. Mas agora estou crescendo, e isso me dá um sentimento gostoso. AE - Você está levando uma vida normal? Narciso - Digamos que levo uma vida praticamente normal. Só estou proibido de cometer excessos (neste momento, Narciso apontou para o sol). É claro que não posso me expor ao sol por muitas horas seguidas. Nem realizar exercícios físicos muito puxados porque me canso muito mais rápido que os demais jogadores.