Narciso ajuda campanha de doação O volante Narciso, do Santos, roubou a cena no evento Doe Vida - Seja um Doador de Órgãos, promovida pelo Ministério da Saúde, na manhã desta quarta-feira, no Museu de Arte de São Paulo (MASP). Enquanto artistas, como Cláudia Liz, Isabel Filardis e Daniela Escobar, aguardavam a chegada do ministro Humberto Costa em uma sala reservada, as câmeras, luzes e gravadores se voltavam para o jogador, que já conversava com a imprensa logo que chegou acompanhado do assessor de imprensa do clube. "Estou feliz por poder participar dessa campanha importante. Basta a conscientização da população para que esse preconceito seja deixado de lado. É muito fácil doar", repetia Narciso. "Eu senti na pele o que é depender de um doador. É muito complicado entender o que está acontecendo naquele momento. Precisamos conscientizar as pessoas e quebrar esse tabu." Em 2000, um exame de rotina no Santos revelou que Narciso estava com leucemia - câncer no sangue - e necessitaria de um transplante de medula óssea para continuar jogando bola. No primeiro momento, a diretoria santista pretendia levar o atleta para realizar o transplante nos Estados Unidos. Porém, o jogador descobriu que duas irmãs (Nilda e Normélia) tinham compatibilidade sanguínea e poderiam ser doadoras. "Foi uma decisão muito importante que precisei tomar. Principalmente, por saber que existiam os dois lados da moeda. Tanto poderia dar errado, como dar certo, que felizmente foi o que aconteceu", comemora Narciso. Depois de passar por algumas sessões de quimioterapia, o jogador finalmente estava pronto para realizar o transplante no Hospital das Clínicas de Curitiba. "Passei momentos muito felizes em Curitiba. É gratificante voltar a fazer o que gosto, que é jogar futebol." Em maio de 2001, Narciso voltou a treinar no Santos. Tudo estava pronto para o retorno aos gramados, quando, no início deste ano, o jogador foi novamente internado, desta vez com pneumonia. Os médicos garantiram que nada tinha a ver com o tratamento contra a leucemia. Narciso finalmente voltou a campo contra o Atlético-PR, dia 19 de outubro. Domingo passado, frente ao Fluminense, foi titular e capitão da equipe. Uma prova de que ele venceu a luta contra a leucemia. "O Narciso é um exemplo importante porque correu o risco de ter a sua vida profissional inviabilizada pela leucemia. Graças ao sistema de doação de órgãos, hoje ele está exercendo a sua profissão e contribuindo na campanha do Santos no Campeonato Brasileiro", afirmou o ministro Humberto Costa, explicando que o Brasil é o segundo país na lista com maior número de doações - cerca de 8 mil por ano -, ficando atrás apenas dos Estados Unidos (11 mil). A felicidade de Narciso é tanta, que nem mesmo uma contusão na coxa direita, que o deixará de fora da partida contra o Goiás, domingo, em Goiânia, é capaz de deixá-lo de mau humor. "É um sinal de que meus músculos estão reagindo bem ao tratamento de fortalecimento que estou fazendo no Santos depois de emagrecer e perder massa muscular por causa da doença", brinca o jogador, que ficará dez dias afastado fazendo tratamento.