Narciso chega ao XV de Piracicaba com foco em manter clube na elite paulista Tentando se recuperar no Campeonato Paulista, o XV de Piracicaba, que venceu o Red Bull no último sábado por 2 a 1, de virada, sob o comando do interino Ronaldo Guiaro, apresentou na tarde desta segunda-feira o técnico Narciso. Ele chega após uma passagem de altos e baixos pelo ABC, de Natal (RN), ficando longe da classificação no Potiguar e na Copa do Nordeste. O ex-técnico do Palmeiras chegou falando em assegurar a permanência do clube piracicabano na elite.