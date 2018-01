Narciso confiante em voltar a jogar Cinco quilos mais magro e um pouco abatido em razão do forte resfriado, o volante Narciso retornou nesta terça-feira à Vila Belmiro, confiante de que vai recuperar seu condicionamento físico e voltar a jogar futebol. O jogador ficou um ano e sete meses afastado dos gramados por causa de um transplante de medula óssea para recuperar-se da leucemia mielóide crônica. "Não sei se é a fé e a crença de que para Deus tudo é possível, mas vou empenhar-me ao máximo para recuperar a minha forma física. Agora, se não der, vou seguir em frente da mesma forma, quem sabe voltando a estudar, a fim de me preparar melhor para seguir outra profissão", disse. O próprio jogador pesquisou e foi informado de que não há um caso no mundo de desportista que, depois de curado, tenha retornado às atividades normais. Narciso lembrou que estudou só até a oitava série, porque resolveu investir no futebol. "Nesse tempo em que permaneci parado, já decidi que vou retomar os estudos e fazer o segundo grau". Narciso foi muito bem recebido por seus antigos colegas, que pararam o treino para recepcioná-lo calorosamente. Como ocorreu com o atacante Viola, que ele considera mais que um companheiro de clube. "É como se fosse uma pessoa da família", revelou. Acompanhado de seu procurador Luizão, Narciso aguardava ansioso pelo sinal verde dos dirigentes santistas, que prometeram renovar seu contrato, vencido, por mais seis meses. "O presidente Marcelo Teixeira explicou que não pode estender esse prazo, porque é o tempo em que ele permanecerá à frente do Santos, já que seu mandato termina no final do ano", disse jogador. Depois da temporada que passou no nordeste, o volante volta nesta quarta-feira a Curitiba, a fim de ser avaliado pelo médico Marco Bittencourt, um dos integrantes da equipe do Hospital de Clínicas, que acompanhou mais de perto seu tratamento. "O Dr. Marco estava de férias e, por isso, não pôde me avaliar antes", afirmou. Narciso acha que dentro de muito pouco tempo ficará livre de tomar o medicamento Sandimun, para proteger a medula, que tem como única restrição o fato de não poder tomar sol. "Num dia como o de hoje, bastante nublado, acredito que não teria problema algum em treinar", brincou. Apesar do seu estado de espírito, o volante sabe que vai levar muito tempo até poder voltar a treinar com bola, já que perdeu toda a massa muscular. Ele conversou com o fisioterapeuta do Santos, Luís Alberto Rosan, que deverá elaborar um programa de exercícios leves. "Sei que terei de começar do zero", afirmou, destacando que tenta cuidar da alimentação, evitando refeições pesadas, como feijoada, embora possa comer de tudo, mas acha que vai levar algum tempo para recuperar o peso anterior, que era de 79 quilos. Está com 74 agora. Narciso interrompeu a entrevista coletiva na Vila Belmiro, a fim de gravar uma mensagem para a apresentadora de TV Ana Maria Braga. "Quem passou pelo que eu passei só pode ser otimista diante da vida e isso é que eu quero passar para a Ana Maria".