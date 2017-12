Narciso dará palestras sobre superação O zagueiro Narciso já tem uma atividade extra para o mês de dezembro: fazer palestras para empresários sob o tema da superação de obstáculos, como sua doença, e força de vontade. Afinal, ele foi o primeiro jogador de futebol a vencer a leucemia e retomar sua atividade profissional. "As palestras serão sobre a força de vontade de vencer a doença". Ele tem recebido convites para conferências e estuda não só as propostas, mas também um projeto piloto sobre o que precisa passar para os convidados das empresas. Mas Narciso vive também outra expectativa: a de entrar como titular no jogo contra o Fluminense, dia 23, na Vila Belmiro. Como André Luís e Pereira irão cumprir suspensão automática, há uma vaga de zagueiro, que ele terá de disputar com Sílvio, que estava afastado por contusão e foi liberado pelos médicos. "O professor ainda não definiu quem jogará, mas estou à disposição e isso é o mais importante para mim", comentou Narciso, sem esconder a ansiedade de começar jogando uma partida. Desde que ele foi liberado, só atuou no segundo tempo, porque ainda estava sem condições físicas para agüentar os 90 minutos da partida. Ele revelou que seu condicionamento físico está melhorando dia-a-dia. "O professor Leão sabe que pode contar comigo e estou sempre disposto a ajudar". Na opinião de Narciso, o jogo contra o Fluminense será difícil. "Vai ser uma partida importante, pois o Santos precisa ganhar de um time que está passando por um momento delicado na competição e que vai tentar se superar a qualquer custo".