Narciso é internado com pneumonia O jogador Narciso está internado desde a manhã de hoje no Hospital Beneficência Portuguesa, em Santos, com pneumonia. Seu estado de saúde é "estável", segundo o médico Celso Maxta. O próximo boletim médico será divulgado na manhã desta quarta-feira. Vale salientar que a leucemia nada tem a ver com esse novo problema de Narciso. O técnico Leão havia dito, na sexta-feira, que o jogador estava quase liberado para participar de uma partida de futebol, chegando a apostar que Narciso estaria com 100% de seu condicionamento físico até o final do mês. E isso significava que, depois de uma leucemia, um transplante de medula e de três anos e meio, Narciso poderia ser escalado para disputar um jogo oficial.