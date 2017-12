Narciso está pronto para anular Romário O atacante Fabiano foi poupado dos treinos desta quinta-feira e não treinará nesta sexta, por conta de problema no ligamento do joelho esquerdo, mas o técnico Emerson Leão garantiu que ele irá jogar no domingo contra o Fluminense. Assim, o time está praticamente escalado e a única alteração deverá ser a entrada de Narciso na zaga, pois André Luís e Pereira estão suspensos. Fábio Costa, contundido, será outro desfalque, permanecendo Júlio Sérgio na posição. Os seis jogadores que serviram a seleção sub-23 e principal retornaram e já participaram dos treinamentos. Leão comentou que seus jogadores. "Só sinto que Elano e Diego tiveram participação apenas em treinamento e, por isso, requerem atenção especial", afirmou o treinador santista. Nesta sexta-feira haverá um coletivo no período da manhã, quando todo o elenco voltará a treinar em conjunto. A preocupação é com a situação do Fluminense na tabela do campeonato e a luta para permanecer na primeira divisão do futebol brasileiro. E é um time que tem Romário. ?Ele está em final de carreira, quer terminar bem e é preciso prestar bastante atenção nele." Caberá mais uma vez a Narciso marcar Romário. No passado, os dois jogadores já se enfrentaram e o zagueiro lembra que sempre conseguiu segurar o atacante. "Vamos ver se desta vez acontece a mesma coisa", disse o santista. Segundo ele, Romário perdeu um pouco do arranque, mas mesmo jogando mais parado, é extremamente perigoso. "Precisamos estar sempre atentos, marcando em cima para não abrir espaços." Motivação - Se as chances de conquistar o bicampeonato são pequenas, os jogadores do Santos têm uma motivação a mais para encerrar bem a participação no Brasileiro: a convocação para a seleção pré-olímpica. Diego, Robinho, Alex, Elano, Paulo Almeida querem ser lembrados pelo técnico Ricardo Gomes em dezembro. A preocupação maior, porém, é com o Brasileiro. O Santos precisa ganhar todos os jogos e o Cruzeiro tem de perder sete dos 12 pontos que ainda vai disputar, uma situação pouco confortável pelos santistas, que dependem, por outro lado, de apenas um ponto para garantir matematicamente a segunda colocação no torneio. "É sempre difícil você torcer para o adversário perder, é muito mais fácil quando só depende da gente mesmo", disse o volante Paulo Almeida. Ele acha que a situação é complicada, mas ressalva. "Vamos fazer só nossa parte, independente de o Cruzeiro perder ou não."