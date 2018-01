Narciso fica no banco no clássico O zagueiro Narciso voltará ao banco do Santos no clássico contra o Corinthians, já que André Luís pegou dois jogos de suspensão e deverá ser substituído por Pereira. Nesta quinta-feira, o jogador treinou normalmente no CT Rei Pelé, pois não estava inscrito na Copa Sul-Americana e permaneceu no Brasil. Ele sabe que ainda não tem condições de atuar o jogo inteiro e espera que possa ser aproveitado durante a partida. "Não tenho ainda condições de jogar 90 minutos, mas 45 dá", disse ele, revelando que treina para isso e que espera pela oportunidade. "O Santos está entrosado, tem um grupo praticamente formado há dois anos, mas estou treinando para quando tiver minha condição física normal como os companheiros para buscar a camisa de titular". Depois de quatro anos afastados do campo por causa da leucemia, Narciso entrou no segundo tempo do jogo contra o Coritiba, o que foi um marco em sua carreira. "Sempre é bom voltar fazer o que gosta, principalmente em partida oficial, ser relacionado, pois ficar apenas treinando com os companheiros desanima um pouco". Com sua recuperação, voltou a viver a expectativa do jogo, passou a sentir novamente o desejo de poder entrar em campo, mesmo com a partida em andamento. "É muito gostoso e espero que possa ter outras oportunidades e que possa ajudar a equipe do Santos a conquistar as vitórias, nessa fase importante do campeonato". Narciso não sabe se a derrota para o Cienciano, que tirou o Santos da Copa Sul-Americana, vai ter influência no clássico. "Tudo é uma questão de cabeça, pois o pensamento era de conseguir a vitória e ficar com a vaga, o que infelizmente não deu por causa do adversário junto com a altitude". Como o Santos joga em casa no domingo, ele acha que o objetivo é um só: vencer esse que é o maior rival dos santistas. Ele disse que todos sabiam que teria o jogo no meio da semana e no domingo o Santos ia ter um adversário difícil pela frente. "Os jogadores vão chegar, descansar, pois no domingo nossa obrigação é ganhar".