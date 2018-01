Narciso já sonha com o retorno O jogador mais animado com a volta ao trabalho é Narciso, que nesta terça-feira pela primeira vez desde que foi diagnosticada a leucemia, no começo de 2000, pode entrar no campo para chutar bola. Não participou do treino com os demais companheiros, mas estava animado com o retorno e a nova fase que se abre em sua carreira. "A evolução é grande e espero que possa passar por cima de tudo isso para poder jogar no Brasileiro." Seu retorno foi saudado pelo técnico Leão, que comandou treinos em dois períodos. "Ele está se recuperando bem da infelicidade que teve e agora precisamos trabalhar o lado emocional e da alegria dele." E isso começou já na segunda-feira, quando Narciso se reapresentou com todo o grupo. "Ele foi o comandante, o capitão, na época que dirigi o time pela primeira vez e só tem grandes lembranças e muita gratidão de minha parte." Narciso brincou nesta terça-feira pela manhã com a bola, mas à tarde, por causa da chuva, preferiu fazer fisioterapia. "Estou reiniciando, é um processo demorado e estou fazendo esse tratamento fisioterápico há mais de um ano", disse ele, salientando que, "o importante é que estou em plena evolução." Ele estava satisfeito com a liberdade que Leão lhe deu para trabalhar com o grupo. "É muito bom ir para o vestiário, trabalhar com os companheiros." Leão comandou dois treinos, mesmo sem qualquer amistoso agendado para o Santos. Para ele, o clube está voltando à sua rotina e, além do trabalho em campo, é hora de definir o elenco, de dispensar e contratar jogadores. "Tudo será feito dentro do princípio da nova fase, que é de respeito ao dinheiro; nem podemos gastar muito, nem errar". O treinador estava satisfeito com a reunião de segunda-feira, na capital, com um jogador renomado. Manteve o atleta no anonimato, dizendo apenas que "pretendemos alguma coisa maior, tive essa conversa muito feliz e, quem sabe possamos ter boas notícias". Os zagueiros André Luís e Odvan não compareceram à reapresentaçãom nem nos treinamentos. Já Pereira e Júlio César, que estavam emprestados ao futebol turco, retornaram e já treinam com o grupo. Nesta quarta-feira deverá haver mais uma rodada de negociações para a renovaçào do contrato do lateral-esquerdo Léo. Pitarelli e Marcelo Silva também discutem novo acordo, mas há grande diferença entre o que o clube oferece e o que eles querem ganhar. O centroavante Alberto deverá ser apresentado nesta quarta-feira pela manhã no CT Rei Pelé.