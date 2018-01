Narciso melhora, mas continua internado O técnico Emerson Leão estava reservando uma surpresa para o jogo do dia 10 de maio, contra o Cruzeiro, de Vanderlei Luxemburgo, na Vila Belmiro: três anos e cinco meses após ter descoberto que sofria de leucemia mielóide e ter se submetido a um transplante, Narciso voltaria a fazer parte de uma partida oficial, inicialmente ficando no banco de reservas e com possibilidade de entrar no segundo tempo. Porém, os planos provavelmente serão refeitos em razão da internação do jogador, na madrugada de segunda-feira, na Sociedade Portuguesa de Beneficência, em Santos, em conseqüência de uma pneumonia aguda. De acordo com o diagnóstico do pneumologista Celso Maia Masta, a doença deve ter sido causada por alguma bactéria, mas, aparentemente, não está relacionada com o tratamento a que Narciso se submeteu que o deixou com o organismo debilitado. Este é um novo capítulo no drama de Narciso, que já venceu a batalha para sobreviver e agora luta para voltar a jogar. Narciso vinha treinando com os jogadores do Santos, sem qualquer tipo de restrição. Nos últimos dias, a sua preocupação era com a renovação do seu contrato (termina no dia 30 de junho), que vinha sendo protelada pelos dirigentes, apesar da insistência de Leão para que ele fosse registrado para o Campeonato Brasileiro, desde o início do mês, quando a equipe do Hospital de Clínicas de Curitiba que realizou o transplante do jogador o liberou para qualquer tipo de atividade física. No domingo, Narciso foi à Beneficência, queixando-se de dores no peito, foi examinado e passou a tomar um medicamento para a musculatura esquelética. Seu estado se agravou na madrugada de segunda-feira, quando ele voltou ao hospital apresentando um quadro de enjôo, tosse e vômito. A pneumonia foi constatada numa radiografia e a primeira reação do jogador foi pedir à equipe médica para que não divulgasse a sua internação. Porém, na terça-feira, a notícia vazou e, em conseqüência o Santos se apressou em levar alguns documentos para que o jogador assinasse, permitindo que o seu contrato seja registrado na CBF. Outra providência do clube foi pedir à direção da Sociedade Portuguesa de Beneficência que não permitisse que a imprensa tivesse acesso ao jogador. Narciso permanece internado no quarto 213, acompanhado por sua mulher, Miraneide, que está no terceiro mês de gravidez do segundo filho. Às 11h30 desta quarta-feira, a equipe médica que o assiste emitiu o último boletim, com as informações que Narciso está consciente, com as demais funções vitais preservadas e que o quadro pulmonar "apresenta indícios de ter se estabilizado, após a introdução da terapêutica". Ainda não se sabe por quanto tempo mais Narciso terá que ficar internado. Após o jogo de ida com o Nacional, do Uruguai, no Estádio Centenário, nesta quarta-feira à noite, pelas oitavas-de-final da Copa Libertadores da América, o Santos retorna nesta quinta, com chegada ao Centro de Treinamentos Rei Pelé prevista para o início da tarde. Leão marcou a reapresentação dos jogadores para as 16 horas desta sexta-feira. Domingo, o Santos receberá o Fortaleza, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.