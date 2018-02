Narciso melhora, mas segue internado Apesar de ainda continuar internado no Hospital Beneficência Portuguesa, em Santos, Narciso apresentou melhora nas fortes dores que sente na perna direita. O médico do Santos, Carlos Braga, garantiu que o problema não tem ligação com a leucemia que o jogador já teve. "O Narciso continua internado com um quadro bastante agudo de dor na perna direita e, apesar de todo o tratamento e da medicação, permanece com o quadro, com sinais de uma compressão do nervo ciático. Mas ele já teve uma melhora", revelou o médico Carlos Braga. Na semana passada, o zagueiro do Santos já sentia essas dores e foi internado, tendo passado por uma bateria de exames que nada acusou. Na madrugada de quarta-feira, no entanto, Narciso foi levado novamente ao hospital.