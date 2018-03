Narciso permanece internado em Santos O zagueiro Narciso, do Santos, que se recupera de uma segunda pneumonia consecutiva, continua internado no Hospital São Lucas, em Santos, devendo receber alta sábado, de acordo com a previsão dos médicos. Ele voltou a ser internado sábado passado, com um quadro de pneumonia com um pequeno derrame na pleura. Seu estado de saúde preocupava até o início da semana, mas nos dois últimos dias passou a responder bem aos antibióticos. Narciso está sendo cuidado pelo pneumologista Carlos Petraglia, responsável pelo seu tratamento quando teve a primeira pneumonia. "Felizmente, a leucemia que ele teve em 2000 está curada. E isso é o mais importante. Só que, por ser um transplantado, Narciso passou a ser uma pessoal especial e que requer certos cuidados em razão das drogas imunossupressoras que terá que continuar tomando por mais algum tempo e que o deixa mais exposto a doenças ocasionais", explica o médico Antônio Carlos Merouço, do Santos, e que acompanha de perto a luta de Narciso desde quando ele descobriu que tinha leucemia.