Narciso renova com o Santos O zagueiro Narciso renovou na noite desta quinta-feira seu contrato com o Santos e permanecerá no clube por mais um ano. As bases salariais não foram reveladas e o jogador havia manifestado seu descontentamento com a demora no acordo, pois pretendia viajar domingo para Jarinu já de contrato novo. Depois do treino, o zagueiro se reuniu com o gerente de Futebol, Ilton José da Costa, e fechou o acordo, devendo assinar nesta sexta seu contrato.