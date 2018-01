Narciso treina bem e anima Leão O volante Narciso está treinando normalmente junto com seus companheiros no CT Rei Pelé e nesta terça-feira o técnico Emerson Leão comentou que não tem receio em escalar o jogador que está afastado do futebol desde maio de 2000, por conta de um transplante de medula a que foi submetido para vencer a leucemia. ?Não há receio algum em escalar o Narciso se ele mostrar em campo a bola que está tendo nos treinos; para mim será um prazer." Leão revelou que o jogador recuperou - não totalmente ainda - sua saúde, físico e peso. Narciso está com 80 quilos, tendo apresentado boa recuperação desde que contraiu uma pneumonia. ?Por isso ele está treinando com desenvoltura e aos poucos vai entrando nos coletivos e nos treinamentos normais", disse o treinador, que não confirma quando colocará o volante novamente em campo, mas lembrou que o atleta está inscrito para disputar as competições.