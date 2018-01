Narciso vai para Curitiba fazer tratamento O volante Narciso retornou nesta quinta-feira ao Hospital das Clínicas de Curitiba, para se tratar da pneumonia que o levou a ser internado na Beneficência Portuguesa de Santos na madrugada da última segunda-feira. Segundo o médico Celso Maia Masta, pneumologista que vinha tratando do jogador, os exames realizados na quarta-feira apresentaram algumas alterações e a equipe médica do hospital curitibano que realizou o transplante de medula no atleta há três anos foi comunicada, decidindo-se pela transferência do paciente, que ocorreu na manhã de hoje. Celso Maia Masta não vê relação entre a pneumonia contraída por Narciso com a leucemia diagnostica há três anos, mas entende que o histórico do paciente recomendava a transferência para o Hospital das Clínicas de Curitiba para investigação e continuidade do tratamento. "Por causa do transplante, Narciso toma drogas imunossupressoras, que baixam a resistência do organismo", explicou o pneumologista, concluindo que "essas drogas podem ser a causa de complicações infecciosas, chamadas de oportunistas, que necessitam ser mais investigadas".