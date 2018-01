Narciso vence a leucemia e volta a campo Quando pisar no gramado da Vila Belmiro segurando a mão de seu filho Richard, de 7 anos, Narciso terá mais uma certeza em sua vida: o pesadelo acabou. Faz quatro anos que recebeu a notícia de que tinha leucemia e passou a lutar primeiro pela sua vida e depois pela sua volta ao futebol. E ele venceu todas as batalhas, uma a uma, alternando momentos de esperança com os de desânimo, mas mantendo sempre a fé. "Tinha esperança de que ia vencer a doença, de que ia voltar ao convívio com meus familiares, mas não sabia se voltaria a jogar." Com isso, é o primeiro atleta adulto que teve leucemia a voltar ao esporte. Leia mais no O Estado de S. Paulo