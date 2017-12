Narciso volta a treinar com bola Foram dois anos e um mês fora de campo, mas nesta quarta-feira o volante Narciso voltou a participar de um treinamento com bola na equipe do Santos. O técnico Emerson Leão entregou um jalego para ele, que teve assim o seu primeiro contato com a bola desde a descoberta da leucemia que o afastou tanto tempo do futebol. "É outro astral poder estar com os companheiros", disse Narciso logo depois do treino. "É muito melhor do que ficar treinando sozinho." Planos não faltam para esse jogador que era o capitão do time e muito respeitado pelos companheiros de time. "Quero voltar a ser o mesmo homem, orientando e ajudando o time a conseguir seus objetivos." Ele vinha treinando fisicamente há tempos e ainda não sabe quando poderá disputar uma partida. "Esperava que fosse mais rápida a recuperação física, mas ela foi um pouco lenta." Descoberta a doença, Narciso foi submetido a um transplante de medula e passou mais de um ano em recuperação. Outra novidade do dia foi a chegada do goleiro Júlio Sérgio, contratado do Comercial de Ribeirão Preto. Com isso, Pitarelli está deixando a Vila Belmiro. As negociações para a renovação de seu contrato chegaram a um impasse e dificilmente haverá acordo.