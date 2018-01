Narciso volta aos treinos no Santos O volante Narciso retorna nesta terça-feira à tarde aos treinos na Vila Belmiro. Foram exatos 19 meses afastado dos campos de futebol, em que ficou fora das competições, mas nem por isso deixou de ser um vitorioso, ao vencer uma leucemia mielóide crônica, após tratamento que incluiu um transplante de medula óssea, realizado no Hospital de Clínicas, em Curitiba, no Paraná. Sua irmã Nilda, que mora em Sergipe, foi a doadora. O atleta, que nunca havia apresentado um problema sério de saúde, viveu momentos de extrema incerteza, ao enfrentar o período da rejeição, com muitas idas e vindas ao hospital. A recuperação foi lenta, mas bem sucedida. Narciso não sabe se terá condições de dar continuidade à carreira interrompida em janeiro de 2000, quando recebeu o diagnóstico do médico Jorge Merouço. Como em todo o decorrer do tratamento, ele receberá o apoio de seus companheiros de clube, que vão recepcioná-lo no seu retorno, marcado para as 15h30, na Vila Belmiro, onde a equipe deverá treinar nesta terça, em apenas um período. O fisioterapeuta Luiz Alberto Rosan é quem vai supervionar as primeiras atividades físicas do volante, que ainda não poderão ser realizadas sob a luz do sol. Narciso vai treinar separado da equipe, iniciando um trabalho de reeducação física. "Vamos começar do zero", explicou Rosan. O técnico Geninho mostra-se otimista com o retorno do jogador. "Sua chegada, às vésperas da estréia do Santos no Campeonato Brasileiro, só pode estimular todo o grupo", afirmou.