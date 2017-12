Nas contas de Giba, Etti vai chegar Nas contas do técnico Giba, o Etti Jundiaí tem condições de garantir uma das vagas nas semifinais do Torneio Rio-São Paulo. O empate de 1 a 1 com o Palmeiras, mesmo em casa, acabou sendo comemorado porque além de arrancar um ponto diante do líder, Vasco da Gama e Botafogo perderam jogos importantes. O Jundiaí tem 20 pontos, igualando-se aos dois clubes cariocas que, teoricamente, brigam pela quarta vaga. As outras seriam do Palmeiras, Corinthians e São Paulo. "Eu também acho que a briga será essa. Mas o importante é somarmos pontos", alerta Giba, de olho nos últimos três jogos do time na fase classificatória. O próximo jogo será contra a Portuguesa, no final de semana, no Canindé. Depois o Jundiaí recebe em casa o lanterna América, na condição de favorito. E buscará mais pontos contra o já desclassificado Flamengo, no Rio de Janeiro. "Esperamos somar mais sete pontos", calcula o técnico, totalizando 27 pontos. Ele aposta na força de seu elenco que de franco-atirador pode ser a possível surpresa dentro do Rio-São Paulo. Para o jogo contra a Portuguesa, a principal novidade pode ser a volta do veterano volante Vágner Mancini, afastado do time por contusão há um mês.