Nas contas do Marília, faltam três pontos Após a importante vitória de 2 a 1 sobre o São Raimundo, em Manaus, ontem, o Marília praticamente se garantiu na próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série B. Segundo cálculos da comissão técnica, com 34 pontos o time paulista conquista a classificação na competição. Para isso, o Marília (terceiro colocado, com 31 pontos) precisaria apenas de uma vitória nos próximos quatro jogos que terá pela frente. A equipe enfrenta Palmeiras e Londrina em casa, além de América-MG e Ceará fora. Apesar das grandes chances, o técnico Paulo Comelli prefere ter cautela. "Estamos muito perto de nosso objetivo, mas não podemos cantar vitória antes do tempo. Precisamos redobrar a atenção nessa reta final", disse. O próximo jogo do Marília acontece neste sábado à noite, quando pegará o Palmeiras, em casa, no Estádio Bento de Abreu.