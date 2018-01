Nas férias, Tevez ataca de cantor O argentino Carlos Tevez, agora longe dos gramados brasileiros em merecidas férias, atacou de vocalista de sua banda nesta sexta-feira. Ele realizou uma apresentação à frente do grupo Piola Vago, que adotou o ritmo musical cumbia como sua especialidade. O show ocorreu na cidade de Montero, na Argentina, a 1.080 quilômetros da capital Buenos Aires. O capitão do Corinthians botou pra quebrar. Tevez tornou o ritmo conhecido no Brasil com seus rebolados estranhos nas comemorações dos gols feitos no Campeonato Brasileiro - e é imitado pela garotada corintiana. O jogador tem um CD gravado com a banda. Ele arrisca algumas canções, sobretudo para promover os amigos. Sua especialidade é a criação das letras. ?Gosto de escrever?, disse certa vez no Parque São Jorge. Tevez não é membro ativo da banda, que tem oito pessoas, entre elas Diego Tevez, irmão do atleta, que canta, faz percussão e compõe.