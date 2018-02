Nasce hoje filha de Luís Fabiano Juliana, namorada de Luís Fabiano, tem um motivo especial para sonhar que ele fique pelo menos um ano a mais no Brasil. É que nesta quinta-feira, em Campinas, nasce Giovanna, a filha dos dois. ?Gostaria que ele fosse para a Europa depois de certo tempo, não logo após o nascimento?, disse, por telefone, antes do jogo. ?Então, eu poderia completar o 5º ano de Direito.? Ela sabe que será difícil. ?O Luís Fabiano falou que só agüenta dois meses longe de mim e da Giovanna. Se a proposta vier, a gente vai ter de ir mesmo. Tranco a matrícula.? Nesta quarta-feira, Juliana mostrava-se mais nervosa com o jogo do que com a chegada da filha. ?A gravidez foi planejada e correu tudo bem. Estou tranqüila.? Com a filha, Juliana acha que Luís Fabiano se acalmará. ?Será uma a mais para convencê-lo de que ele só perde com brigas. Pergunto porque ele é tão bom em casa e briguento em campo e ele fala que trato ele bem e que os zagueiros só dão pancadas.? Juliana conhece Luís Fabiano há dez anos, desde que tinha 12 e ele, 14. ?Depois, a gente se separou e começou a namorar quando eu tinha 16 anos.?