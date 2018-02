O atacante Robinho ganhou um belo motivo para fazer grande apresentação no clássico entre Real Madrid e Barcelona, que acontecerá no próximo domingo. Nesta segunda-feira, em Santos, sua noiva Vivian deu a luz ao primeiro filho do casal: Robson Júnior. Desde junho, Robinho já vinha dedicando seus gols ao filho que estava para nascer. Mas o jogador do Real está na Espanha e só vai conhecer o herdeiro após o clássico com o Barcelona.