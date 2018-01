Nasce terceiro filho do casal Beckham A esposa do jogador David Beckham, Victoria, deu a luz ao terceiro filho do casal. A criança nasceu em Madri, logo após a derrota do Real Madrid para o Athletic de Bilbao por 2 a 0. A ex-Spice Girl Victoria, de 30 anos, sofreu uma cesariana, assim como seus dois outros filhos, Brooklyn, de 5 anos, e Romeo, de 2. Segundo o porta-voz do casal, eles devem fazer um pronunciamento oficial ainda neste domingo