Nascimento da filha motiva ainda mais santista Fabiano Vivendo boa fase neste começo de temporada, o atacante Fabiano é uma das armas do Santos para vencer o Bragantino nesta quinta-feira à noite, em Bragança Paulista, pelo Campeonato Paulista. Ele já fez dois gols - contra São Caetano e Sertãozinho - e conquistou a vaga de titular no time do técnico Vanderlei Luxemburgo. "Venho de três cirurgias praticamente seguidas. Por isso, voltar a jogar é muito bom e fazer gol, melhor ainda", afirmou Fabiano, que ficou o segundo semestre de 2006 se recuperando da operação no joelho direito. No jogo contra o Bragantino, Fabiano pode ter uma motivação a mais dentro de campo. Sua esposa Cimara está grávida e o nascimento da filha Eduarda pode acontecer nesta quinta. "Se, quando eu estiver em campo, souber que Eduarda nasceu, vou jogar com mais vontade ainda", avisou o jogador. Ao todo, Fabiano já disputou 16 jogos com a camisa do Santos e marcou sete gols. Ele foi contratado em 2005, após se destacar no Campeonato Paulista daquele ano defendendo o Atlético de Sorocaba.