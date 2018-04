Nasri volta a ser convocado na França para pegar Brasil

Deschamps, no entanto, garantiu que o retorno do jogador aconteceu exclusivamente por questões técnicas. "O critério mais importante para mim é a competitividade. Desde algumas semanas atrás ele voltou a render, a ser decisivo e, logo, a ser selecionável", declarou o treinador.

Mas Nasri não é a única novidade na lista. O zagueiro do Porto Eliaquim Mangala e o meio-campista do Saint-Étienne Josuha Guilavogui receberam suas primeiras convocações e podem estrear com a camisa da seleção principal francesa.

Por outro lado, a lista tem algumas ausências, a começar por Franck Ribery, do Bayern de Munique que está fora porque disputará as decisões da Liga dos Campeões da Europa, no dia 25 de maio, e da Copa da Alemanha, no dia 1.º de junho. Outro que está fora é o zagueiro Raphael Varane, do Real Madrid, lesionado.

O grupo francês vem para a América do Sul disputar os dois amistosos, sendo que enfrenta o Uruguai, em Montevidéu, no dia 5 de junho, e o Brasil, em Porto Alegre, na Arena Grêmio, quatro dias depois. Esta será a última partida da seleção brasileira antes da disputa da Copa das Confederações, que acontece de 15 a 30 de junho.

Confira a convocação da seleção francesa:

Goleiros: Mickael Landreau (Bastia), Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Olympique de Marselha).

Defensores: Gael Clichy (Manchester City), Jérémy Mathieu (Valencia), Mathieu Debuchy (Newcastle), Bacary Sagna (Arsenal), Laurent Koscielny (Arsenal), Mamadou Sakho (Paris Saint-Germain), Eliaquim Mangala (Porto), Adil Rami (Valencia).

Meio-campistas: Yohan Cabaye (Newcastle), Blaise Matuidi (Paris Saint-Germains), Etienne Capoue (Toulouse), Yoann Gourcuff (Lyon), Josuha Guilavogui (Saint-Etienne), Samir Nasri (Manchester City).

Atacantes: Mathieu Valbuena (Olympique de Marselha), Dimitri Payet (Lille), Karim Benzema (Real Madrid), Olivier Giroud (Arsenal), Bafétimbi Gomis (Lyon), Jérémy Ménez (Paris Saint-Germain).