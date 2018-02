Natação brasileira intensifica controle antidoping nas seletivas

A natação brasileira fará testes antidoping em todas as competições que valem como seletiva para a Olimpíada de Pequim, incluindo o Torneio Open de Natação, que começa nesta quinta-feira e vai até domingo, no Clube Pinheiros, em São Paulo. O Campeonato Sul-Americano, em março, em São Paulo, e o Troféu Maria Lenk, em maio, no Rio, são as outras competições que valem índices para a Olimpíada de Pequim. A médica e triatleta Sandra Soldan assumiu o comando do departamento antidoping da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) após a saída da médica Renata Castro e o polêmico caso de doping da nadadora Rebeca Gusmão. E será justamente Sandra Soldan que coordenará os testes no torneio que começa nesta quinta-feira em São Paulo. Serão feitos oito controles antidoping e o critério será o de dar preferência aos atletas que obtiverem índice olímpico. A CBDA autorizou Sandra Soldan a fazer também exames antidoping fora de competição. Assim, a médica, a qualquer momento, poderá pedir o controle.