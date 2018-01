Natação: Medalhistas na Copa do Mundo Jason Lezak e Kaitlin Sandeno, ouro em Atenas, lideram o time americano na 7.ª etapa da Copa do Mundo (piscina de 25 m), nesta sexta e sábado, em Nova York, com eliminatórias a partir das 13 horas (de Brasília) e finais a partir das 21 horas. Flávia Delaroli, Thiago Pereira, Marcelo Tomazini, Diogo Yabe, Fabíola Molina e Jander Lazaroni são os representantes brasileiros. A etapa final começa dia 18, em Belo Horizonte (MG).