Náutico amplia vantagem na Série B Nem as insistentes chuvas que castigam a região metropolitana do Recife impediram a vitória do Náutico sobre o América-RN, por 2 a 1, no encharcado gramado do Estádio dos Aflitos, nesta terça-feira à noite, na capital pernambucana. Todo sacrifício em campo valeu para o time local que ampliou sua vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro da Série B, agora com 25 pontos, quatro a mais do que o Brasiliense, segundo colocado. Outros três jogos abriram a 11ª rodada. Mas a vitória não foi tão fácil como parece, porque o time visitante mostrou muita aplicação e garra para se defender. O primeiro gol foi marcado por Marco Antônio, aos 18 minutos do primeiro tempo, com um chute cruzado. Gil Baiano ampliou aos 12 minutos da etapa final, com Barata diminuindo para o América, aos 34. O time potiguar continua na zona do rebaixamento com 11 pontos. No clássico catarinense, o Avaí se deu melhor, ao vencer o Joinville, por 1 a 0, com gol de Joélson aos cinco minutos do segundo tempo. O Avaí chegou aos 20 pontos, enquanto o Joinville, com altos e baixos, soma 12. Em Belém, o Remo completou o terceiro jogo sem vencer sob o comando de José Dutra, ao empatar com o São Raimundo por 2 a 2. Pedrão abriu o placar para os visitantes aos 39 minutos do primeiro tempo, mas Gian, de cabeça, empatou aos 46. O Remo virou aos 31 minutos do segundo tempo, com Jaílson empurrando a bola de peito, mas quatro minutos depois, aos 35, Zé Rebite deixou tudo igual. O irregular Remo tem 13 pontos, enquanto o São Raimundo acumula 14. Mesmo jogando em casa, no Estádio do Café, o Londrina sofreu a oitava derrota, desta vez diante do Caxias, por 1 a 0, gol de Cidimar aos quatro minutos do primeiro tempo. O time paranaense é o lanterna com apenas três pontos, enquanto o Caxias, que estreou o técnico Mano Menezes no lugar de Juninho Fonseca, atingiu os 11 pontos.