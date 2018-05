Náutico anuncia Guilherme Macuglia como novo técnico

Guilherme Macuglia, de 48 anos, encerrou sua carreira de jogador em 1991, antes de iniciar o seu trabalho como treinador. Na função, dirigiu clubes como Coritiba, Criciúma, Figueirense, São Caetano, Guarani e seu último time foi o América de Natal.

"Conheço muita coisa do Náutico. Já trabalhei com jogadores que atuaram no clube e acompanhei de perto a campanha do Náutico no Brasileiro", afirmou Macuglia, em entrevista publicada pelo site oficial do Náutico.

O novo comandante do time pernambucano chega nesta segunda-feira em Recife e tem apresentação oficial marcada para acontecer na terça-feira, no Estádio dos Aflitos, segundo informou o clube.