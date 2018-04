Náutico anuncia Silas para o lugar de Vágner Mancini RECIFE - O Náutico anunciou de forma oficial, na manhã desta sexta-feira, a contratação do técnico Silas para o lugar de Vágner Mancini, demitido após a derrota por 2 a 0 para o Ypiranga, sofrida no último domingo, nos Aflitos, pelo Campeonato Pernambucano. O clube informou que ainda não definiu a data da apresentação do novo comandante, que chegará ao Náutico depois de ter dirigido Fortaleza, Avaí (duas vezes), Grêmio, Flamengo, Al-Arabi e Al-Gharafa, estes dois últimos do futebol do Catar.