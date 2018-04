Náutico aposta nas estreias de Tuta e Irênio

Veja também:

Aos 35 anos, o atacante Tuta já teve passagens por Grêmio, Palmeiras, Flamengo e Fluminense, entre outros. Chegou a defender o Rio Branco (AC) na Série D do brasileiro, mas estava há quatro meses em jogar antes de acertar com o Náutico. O meia Irênio, por sua vez, acaba de conquistar o título da Série C pelo América-MG.

"Esses reforços foram ótimos para o elenco. Trouxe mais competitividade entre eles de maneira saudável e quem trabalhar melhor vai para o campo", afirmou Geninho, lembrando que o Náutico ainda contratou o meia Mariano Torres e os atacantes Bruno Mineiro e Elton para a disputa da reta final do Brasileirão.

No jogo deste domingo, apesar das estreias de Tuta e Irênio, o Náutico terá o desfalque do zagueiro Claudio Luiz, que está suspenso - Vágner entra em seu lugar. Assim, o time pernambucano espera se afastar da zona de rebaixamento do Brasileirão: ocupa a 16ª colocação, com 26 pontos somados até agora no campeonato.