Náutico assume liderança da Série B O Náutico assumiu a liderança provisória do Campeonato Brasileiro da Série B ao vencer o CRB, por 3 a 1, nesta sexta-feira à noite, no Estádio dos Aflitos, em Recife. O novo líder agora tem 15 pontos, um a mais que Sport e que o Botafogo-RJ que perdeu para o Ceará, por 2 a 0, em Caio Martins. No outro jogo da noite, o Brasiliense goleou o Santa Cruz, por 5 a 1. O CRB continua com nove pontos. Mas o Náutico precisou lutar muito para vencer. Saiu perdendo quando o zagueiro Márcio Pereira abriu o placar, de cabeça, para o time alagoano aos oito minutos. O Timbu chegou ao empate aos 41 minutos com o lateral Marcos Lucas, que chutou a primeira com a perna esquerda e depois pegou o rebote do goleiro com a perna direita. A virada aconteceu no segundo tempo. O artilheiro Kuki pegou de primeira o cruzamento de Jorge Henrique aos seis minutos. Juliano ampliou aos 30 minutos depois de receber passe de Kuki pelo lado esquerdo. Em Taguatinga, na Boca do Jacaré, o Brasiliense goleou o Santa Cruz, por 5 a 1, com muita facilidade. O baixinho Tiano abriu o caminho par a goleada aos 15 minutos do primeiro tempo. Os outros saíram na etapa final com Iranildo, Tiano, Sinval e Paulo Isidoro. O gol de honra do Santa Cruz foi marcado por Willians após cobrança de falta. O Brasiliense e Santa Cruz, agora, têm 12 pontos. Após vencer o Botafogo, por 2 a 0, o Ceará chegou aos 11 pontos. O time carioca continua com 14 pontos.