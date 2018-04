Náutico bate Criciúma, mantém 100% e assume a liderança da Série B do Brasileiro

Com três vitórias em três jogos, o Náutico chegou aos nove pontos e assumiu a liderança isolada, podendo ser alcançado apenas por Botafogo e Sampaio Corrêa, que ainda entram em campo nesta rodada. Enquanto isso, o Criciúma estacionou nos três pontos e, em 16.º lugar, pode entrar na zona de rebaixamento.

Empurrado pela torcida, o Náutico começou a partida com força total e abriu 2 a 0 logo aos 20 minutos. Marino aproveitou cruzamento de Gaston Filgueira e ajeitou para Douglas, que bateu rasteiro no canto de Edson. Na sequência, Douglas foi derrubado por Adalberto e o árbitro assinalou pênalti, convertido com categoria por Ronaldo Alves. Nos minutos finais, o Criciúma tentou diminuir através de Bruno Lopes, mas Júlio César estava atento e salvou em chute de fora da área.

Diferente do primeiro tempo, o Náutico voltou mais tranquilo do intervalo e passou a administrar a vantagem, tocando a bola em seu campo de defesa. No entanto, o Criciúma assustou com Adalberto, que acertou o travessão, e Neto Baiano, que parou em Júlio César. Sem conseguir furar o bloqueio pernambucano, o time catarinense desanimou nos minutos finais e estava entregue em campo.

Os dois times voltam a campo somente no próximo dia 30, um sábado, pela quarta rodada. O Náutico vai até São Luis, no Maranhão, para enfrentar o Sampaio Corrêa, às 16h30, no estádio Castelão. No mesmo horário, o Criciúma recebe o Atlético Goianiense, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).

FICHA TÉCNICA

NÁUTICO 2 x 0 CRICIÚMA

NAÚTICO - Júlio César; Guilherme, Ronaldo Alves, Fabiano Eller e Gaston Filgueira; João Ananias, Marino, William Magrão (Bruno Alves) e Hiltinho; Rogerinho (Pedro Carmona) e Douglas (Renato). Técnico: Lisca.

CRICIÚMA - Edson; Ezequiel, Adalberto, Fábio Ferreira e Arnaldo; Rafael Pereira (Douglas Moreira), Wellington, Cléber Santana e Rodrigo Andrade (Jefferson); Neto Baiano e Bruno Lopes (Silvinho). Técnico: Moacir Júnior.

GOLS - Douglas, aos 13, e Ronaldo Alves (pênalti), aos 20 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - William Magrão, Gaston Filgueiras e Ronaldo Alves (Náutico); Cleber Santana, Fábio Ferreira, Jefferson e Silvinho (Criciúma).

ÁRBITRO - Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN).

RENDA - R$ 81.550,00.

PÚBLICO - 5.292 pagantes.

LOCAL - Arena Pernambuco, no Recife (PE).