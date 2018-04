Náutico bate Luverdense e encerra jejum de quatro meses sem vencer em casa

A espera foi longa, mas na última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B, a 19.ª da competição, enfim os torcedores do Náutico comemoraram uma vitória em casa. Nesta sexta-feira, o time pernambucano venceu o Luverdense por 1 a 0, na Arena Pernambuco, no Recife, e encerrou o jejum de quatro meses.

A última vez que havia vencido uma partida como mandante foi no dia 5 de abril, em goleada por 5 a 0 sobre o Central, ainda pelo Campeonato Pernambucano. Uma boa estreia do técnico Roberto Fernandes.

Com o resultado, o Náutico chega à segunda vitória seguida e agora tem 14 pontos, mas segue na lanterna, a nove do Santa Cruz, o primeiro time fora da zona de rebaixamento. A distância pode aumentar até o fim desta rodada. O Luverdense é 17.º colocado, também dentro da degola, com 20 pontos. Empolgado com a vitória sobre o Vila Nova na rodada passada, o Náutico entrou em campo em ritmo bastante acelerado e tomou a iniciativa. Nos primeiros 15 minutos de jogo, teve presença intensa no campo de defesa do adversário e criou boas oportunidades. Depois disso, deu alguns espaços para o Luverdense, mas continuou criando as melhores chances de gol.

Se o time da casa já vinha melhor no primeiro tempo, na etapa complementar a situação ficou ainda mais favorável. Com apenas cinco minutos de bola rolando, o meia Ricardo, do Luverdense, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso após derrubar William Schuster.

Com um a mais em campo, o Náutico continuou em cima. Por fim, o time pernambucano conseguiu abrir o placar aos 18 minutos. O árbitro marcou pênalti após falta de Aderlan em Iago e Erick converteu a cobrança batendo bem no cantinho. Após o gol, optou por administrar o resultado e manter a bola no pé até o apito final.

Pela 20.ª rodada, o Luverdense volta a campo nesta terça-feira, quando enfrenta o Juventude, às 21h30 (de Brasília), no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT). O Náutico joga na próxima sexta-feira contra o América-MG, às 21h30, no estádio Independência, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA

NÁUTICO 1 x 0 LUVERDENSE

NÁUTICO - Jeferson; David, Breno, Feliphe Gabriel e Diego Miranda; Darlan Bispo, Bruno Mota (Cal Rodrigues) e Erick; Vinícius (William Schuster); Gilmar e Iago (Leílson). Técnico: Roberto Fernandes.

LUVERDENSE - Diogo Silva; Aderlan, Pablo, William e Paulinho; Ricardo, Moacir e Sérgio Mota; Erik, Alfredo (Raphael Macena) e Douglas Baggio (Léo Cereja). Técnico: Júnior Rocha.

GOL - Erick (pênalti), aos 18 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Darlan Bispo, David e William Schuster (Náutico); Aderlan, Pablo e Paulinho (Luverdense).

CARTÃO VERMELHO - Ricardo (Luverdense).

ÁRBITRO - Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ).

RENDA - R$ 55.750,00.

PÚBLICO - 4.789 pagantes.

LOCAL - Arena Pernambuco, no Recife (PE).