Náutico bate o Marília no Recife Com um gol de Danilo e outro de Davi, o Náutico venceu o Marília por 2 a 1, neste sábado à tarde, no Estádio dos Aflitos, em Recife, pela 19.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com a vitória, o time pernambucano chegou aos 30 pontos e subiu para a sexta colocação, enquanto o time paulista permaneceu na quarta posição, com 31 pontos, perto da vaga na segunda fase. Perto de 20 mil pessoas assistiram ao jogo. O Marília conseguiu se segurar até aos 38 minutos, quando a defesa não aliviou o cruzamento e Danilo acertou um chute forte para abrir o placar. Mas o time paulista empatou aos sete minutos do segundo tempo, com o lateral Júlio César. O gol da vitória pernambucana veio aos 31 minutos do segundo tempo, quando Davi aproveitou outra aliviada errada da defesa para desempatar. O Marília, agora, terá que buscar sua vaga nos últimos dois jogos. O primeiro deles, em casa, diante do ameaçado Criciúma, e depois, fora, diante do já classificado Grêmio. O Náutico vai pegar o Avaí, fora, e o rebaixado Caxias, em casa.