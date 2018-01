Náutico bate outro paulista na Série B O Náutico virou o ?exterminador? de clubes paulistas. Nesta sexta-feira à noite, o time pernambucano venceu o Ituano, por 1 a 0, no Estádio dos Aflitos, com um gol de Romualdo. Paulista e Santo André foram as vítimas anteriores. Assim, somou seis jogos de invencibilidade e subiu para a quarta colocação no Campeonato Brasileiro da Série B, com 24 pontos. O Ituano fica com 18 pontos, na 12.ª posição. "Nós recuamos demais. O time mesmo na vitória levou sufoco", reclamava o artilheiro do Náutico, Kuki, apesar da vitória justa e valorizada pela luta do visitante. O Ituano jogava melhor, mas a vantagem não valeu quando Romualdo foi esquecido sozinho dentro da área, aproveitou cruzamento pela direita e cabeceou para fazer seu terceiro gol na Série B deste ano. Na frente, o time pernambucano priorizou a marcação no segundo tempo e ganhou mais três pontos. No dia 30 de julho, sábado, o Náutico faz o clássico contra o Sport, em Recife, enquanto o Ituano joga em Itu contra o Bahia, no dia 31 de julho, domingo.